Технику для дистанционного обучения МОН приобрело за счет сэкономленных средств

Были закуплены роутеры и компьютерная техника, установлены системы видеонаблюдения

Сэкономленные после перехода на дистанционное обучение средства перенаправлены на закуп компьютерной техники и установку систем видеонаблюдения в школах. Об этом в ходе брифинга рассказала руководитель управления образования города Нур-Султана Шолпан Кадырова, сообщает официальный сайт акимата.

«В бюджете на 2020 год на организацию питания учащихся в 1-4 классов предусмотрены средства в сумме 5,2 млрд тенге. Экономия по питанию в сумме 1,6 млрд тенге, образовавшаяся в четвертой четверти предыдущего учебного года, перераспределена на организацию дистанционного обучения, в том числе приобретение компьютерной техники, средств для получения интернет-связи и установки видеонаблюдения во всех организациях образования. Например, было закуплено 5200 роутеров и 2613 единиц компьютерной техники, установлено видеонаблюдение в организациях образования», — пояснила Кадырова.

По словам спикера, из школьных фондов компьютерной техникой обеспечено 9700 учеников и педагогов. Также роутеры раздали 22 600 учащимся.

«Сейчас проводится закуп компьютерной техники в количестве 34 372 единицы. Из резервов правительства выделены бюджетные средства на закуп 26 472 единиц компьютерной техники. Дополнительно из местного бюджета закупается восемь тысяч ноутбуков», — пояснила Кадырова.

При этом в управлении образования пояснили, что в первую очередь компьютерами обеспечиваются дети-сироты, дети с особыми потребностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей.