Еще 34 тысячи столичных школьников получат компьютерную технику

Закуп компьютеров и ноутбуков ведут как из республиканского, так и местного бюджета.

Для школьников Нур-Султана планируется закупить еще свыше 34 тысяч компьютеров и ноутбуков для дистанционного обучения. Об этом на брифинге в акимате сообщила руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова. По ее информации сейчас школах столицы работают три тысячи дежурных классов. В них обучается 35 тысяч детей, что составляет 40% от общего количества учащихся начальной школы. Оостальные школьники обучаются в дистанционном формате, передает Sputnik.

«В целях организации беспрерывного образовательного процесса из школьных фондов компьютерной техникой обеспечено 9 700 учеников и педагогов, также закуплено 22 600 роутеров для учащихся. Сейчас ведется закуп компьютерной техники в количестве 34 472 штук и восьми тысяч ноутбуков», — сообщила глава управления.

Из резерва правительства выделены средства на покупку 26 472 компьютеров. Восемь тысяч ноутбуков приобретут из местного бюджета.

10 сентября глава казахстанского Минздрава заявил, что в условиях пандемии школьники и студенты должны обучаться дистанционно. Такая форма обучения сохранится на первую четверть, далее ситуация будет зависеть от уровня распространения коронавируса. Он указал, что в открывшихся для традиционного обучения школах в других странах уже наблюдается вспышка Covid-19, что приводит к закрытию учебных заведений.