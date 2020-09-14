Казахстанцы могут внести вклад в развитие инноваций в стране

Гражданам предлагается принять участие в обсуждении законопроекта по инновационному и научно-техническому развитию.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК разработало законопроект, касающийся инновационного и научно-технического развития страны. Проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инновационного и научно-технического развития» направлен на повышение инновационной активности в стране, а также выработку эффективной экосистемы поддержки отечественных разработчиков.

По мнению экспертов, для того, чтобы поддержка инноваций вышла на качественно новый уровень, важно актуализировать действующие нормы, касающиеся стимулирования и поощрения инновационной деятельности. При этом обязательными критериями являются применение в работе международных подходов и усиление координации государственной инновационной политики.

В случае принятия норм проекта основные изменения и новшества будут реализованы в таких областях, как формирование технологических платформ, развитие корпоративных инноваций, рынка венчурного капитала, стимулирование стартапов и инновационных компаний, повышение эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также институциональное усиление реализации государственной политики.

В разработке законопроекта, уже одобренного протоколом заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, приняли участие десятки представителей экспертного сообщества, в результате чего были сформированы порядка 160 законодательных норм. Эти нормы размещены на портале «Открытые данные», чтобы казахстанцы могли принять участие в их обсуждении. Предложения по законопроекту будут приниматься до 15 сентября.