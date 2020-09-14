В Кыргызстане создадут Парк электронной коммерции

Цель проекта — стимулирование роста новой экономики, создание условий для выхода на мировые рынки.

Мировая цифровая экономика выделяет такое важное стратегическое направление, как электронная коммерция, которая требует технологической, законодательной и инфраструктурной подготовки. Об этом в ходе встречи с президентом Ассоциации электронной коммерции в Кыргызстане Айганыш Сапаралиевой сказал министр экономики Санжар Муканбетов. В рамках встречи обсуждались вопросы обеспечения правовой базы для расширения электронной торговли в Кыргызской Республике, в том числе вопросы налогообложения участников рынка электронной коммерции, для создания максимально благоприятных условий предпринимателям и инвесторам, передает Manas.news.

Также рассматривался вопрос реализации важного стратегического проекта для Кыргызстана, Парка электронной коммерции. Цель проекта — стимулирование роста новой экономики, электронной коммерции в Кыргызстане, создание условий для выхода на мировые рынки. Министр отметил свою готовность содействовать развитию проекта.

«Парк электронной коммерции может стать центром инноваций и знаний, позволит сформировать коммуникационное пространство для транснациональных компаний, ориентированных на страны Центральной Азии», — сказал он.

Как отметила Айганыш Сапаралиева, Парк электронной коммерции представляет собой важную инфраструктуру и экосистему для e-commerce. Предприниматели в одном месте смогут получать все необходимое для работы. Предполагается, что в Парке будет действовать фуллфилмент-комплекс, учебный центр и площадь для проведения технологичных мероприятий регионального и международных масштабов.

«Потенциал Парка огромен, он может обслуживать и предоставлять инфраструктуру для местных компаний, которые хотят выйти на зарубежные рынки, а также для международных технологичных компаний, которым интересен рынок Центральной Азии. Мы только в начале нашего пути, предстоит много работы — разработка концепции Парка, привлечение инвесторов и многое другое», — рассказала Айганыш Сапаралиева.