В Казахстане трудности с получением ЭЦП

Технические специалисты сообщили о сбое и временной неработоспособности удаленного получения электронно-цифровой подписи.

Представители Холдинга «Зерде» сообщили о том, что сегодня, 11.09.2020 г. Был зафиксирован технический сбой услуги «Получение ЭЦП» на портале электронного правительства. В настоящее время услуга не доступна.

По сообщению пресс-службы АО «Национальные информационные технологии», технические неполадки происходят на стороне подрядной организации BTS Digital.

В связи с возникновением инцидента и нарушением доступности сервиса, АО «Холдинг „Зерде“» дано поручение АО «НИТ» направить соответствующий запрос в подрядную организацию, а также проинформировать Комитет информационной безопасности МЦРИАП РК и ГТС об инциденте, который привел к ухудшению качества услуг пользователей порталаа eGov.

Работоспособность сервиса была восстановлена во второй половине дня.