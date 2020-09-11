В Казахстане будут трудоустраивать в ИТ-компании людей с особыми потребностями

Проект молодежного инклюзивного обучения «ITeachMe» направлен на социальную реабилитацию особенной молодежи.

В Нур-Султане прошло совещание представителей АО «Холдинг «Зерде» и Корпоративного фонда «ЕрекшеТаңдау-Шелек» ОО «Общество Неунывающих Инвалидов». В онлайн-встрече приняли участие 16 ИТ-компаний: ТОО «ЦИТ «ДАМУ»», ТОО «PLATONUS», ТОО «Wooppay», ТОО «PrimeSource», ТОО «Азия-софт», ТОО «HeliosSoft» и др. Это крупные отечественные ИТ-компании, которые имеют достаточную экспертизу по реализации масштабных ИТ-проектов на республиканском уровне в ключевых направлениях по цифровизации. В ходе совещания планируется заключение меморандума о сотрудничестве между Холдингом и Фондом.

В ходе совещания Захира Бегалиева, программный директор фонда, презентовала проекты, касающиеся трудоустройства в ИТ-компании людей с ограниченными возможностями. Спикер уверена, что люди с особыми потребностями имеют активную жизненную позиции и хотят работать в крупных компаниях, чтобы «продавать» свои знания. Проект молодежного инклюзивного обучения «ITeachMe» направлен на социальную реабилитацию особенной молодежи через трудоустройство. Проект включает в себя несколько этапов: от повышения уровня образования лиц с инвалидностью в digital-сфере до финансовой устойчивости людей.

В настоящее время 85 человек уже проходят курсы по SMM, CEO, дизайну и копирайтингу. Из них 18 человек — трудоустроены, четверо стали предпринимателями. По словам Захиры Бегалиевой, все участники работают дистанционно со всего Казахстана.