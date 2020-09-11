Подведены итоги киберчемпионата BeePlay Free Fire

В чемпионате приняли участие 1096 игроков из Казахстана в возрасте от 12 до 30 лет.

Компания Beeline объявила о подведении итогов первого сезона Лиги BeePlay по дисциплине Free Fire. Турнир по Garena Free Fire с эксклюзивным правом Beeline на организацию Лиги и трансляцию матчей стартовал 4 августа 2020 года и прошел в Казахстане впервые. Призовой фонд составил два миллиона тенге.

Garena Free Fire — мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы 2017 года выпуска, одна из самых популярных игр в этом жанре — 500 млн. загрузок в Google Play по итогам июля 2020 года. Заявку на участие в первом киберчемпионате BeePlay Free Fire подали 438 казахстанских команд, из которых до состязания дошли 274 команды, по четыре игрока в каждой. Всего в чемпионате приняли участие 1096 игроков из Казахстана в возрасте от 12 до 30 лет.

Состязание проходило в шесть этапов — четыре отборочных этапа, полуфинал и финал. В итоге 1 место завоевал игровой коллектив Esports: Ғабдолов «ES KAZGAMER» Әділ Болатұлы, Аканов «ES McEpa» Ернұр Дәулетұлы, Нұрғалиев «ESPSIX» Нуралы Ермекұлы и Айтбек «ES EXTAZY» Нағим Қанатұлы. Победители получили 1 000 000 тенге, а также место в Pro дивизионе следующего сезона Лиги BeePlay по Free Fire. Втрое и третье место заняли команды KZ TEAM и Never Give Up с выигрышами 500 тыс. и 250 тыс. соответственно. Лига BeePlay Free Fire на YouTube собрала 5 миллионов просмотров.

«Мы сделали все, чтобы это лето запомнилось казахстанской молодежи как время развития креативности и командного игрового духа. Мы выбрали дисциплину Garena Free Fire, так как эта игра очень популярна в Казахстане и имеет обширное игровое комьюнити. Чемпионат расширил это сообщество, в соцсетях образовались группы обсуждения, YouTube наполнился свежим игровым видео-контентом. Мы рады, что вдохновили молодых людей на творчество и здоровую состязательность, что очень важно в новых реалиях ответственной изоляции общества», — отметил Максим Цвыков, директор по маркетингу Beeline Казахстан.

Параллельно киберчемпионату идет креативный конкурс игрового контента #beeplayUGC, где любой желающий имеет возможность создать ролик на площадке YouTube по дисциплине Free Fire. Призовой фонд составляет 500 000 тенге.