Казахстанцам не стоит бояться вышек 4G и 5G

Багдат Мусин заверил, что от них радиоволны «такие же, как от микроволновки».

Важно, чтобы люди не воспринимали плохо установку антенн 4G и 5G, так как от них радиоволны такие же, как от микроволновки. Об этом заявил на брифинге в СЦК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает Zakon.kz.

«Важно, чтобы люди не воспринимали плохо установку этих антенн. От них радиоволны такие же, как от микроволновой печи. Некоторые жители начинают возмущаться, просят убрать базовую станцию от дома, якобы излучаются радиоволны. Это не соответствует действительности. Нормы соблюдаются, поэтому хотелось бы обратить внимание всех казахстанцев, что в целом проект реализуется. Признаем, что есть проблемы с качеством интернета, но это инфраструктурные проекты, которые не решаются за один день», — заявил Мусин.

Он подчеркнул, что за один год вопрос качественного интернета не решить. Невозможно провести в каждый дом оптику, поскольку это дорогостоящее удовольствие. Именно поэтому в ведомстве используют совмещенный путь, когда доводят оптику до населенного пункта, а уже далее устанавливается антенна 4G и 5G. В целом, по словам министра, по стране 6 459 сел, из них 4 646 по разным технологиям имеют доступ к интернету.

«Еще три года назад стартовал проект по доведению оптики в 1 250 сел. Этот проект завершается, и на сегодня 1 071 сел подключено. До конца года проект будет завершен. Но он подразумевает только доведение оптики до населенного пункта. Далее, после подключения школ и госучреждений, мы ставим базовую станцию, устанавливаются 3G и 4G антенны. Это делается, чтобы всем обеспечить интернет. Только при таких условиях, когда оптика проведена и установлена станция, мы можем сказать, что качественный интернет доведен. В остальных случаях операторы качество связи гарантировать не могут», — объяснил Багдат Мусин.