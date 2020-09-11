Казахстанским пользователям теперь доступны бесплатные видеозвонки ВКонтакте

Больше 100 участников могут присоединиться к разговору без лимитов по времени и без необходимости регистрации.

ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учебы, работы и досуга. Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций. Кроме того, участники сервиса не ограничены по длительности звонка. Доступна и демонстрация экрана.

Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте. Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля ВКонтакте или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать свое имя. Воспользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, устанавливать дополнительные приложения не придется.

Чтобы обмениваться файлами или фиксировать ход встречи, предусмотрен чат — в него автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохранится и после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжить в любое время.

Как рассказали представители ВКонтакте, в основе сервиса — собственные разработки компании: технология серверной конференц-связи и адаптивная технология обеспечения лучшего качества связи — при увеличении числа собеседников она автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Среди технологических нововведений — real-time алгоритм, который уменьшает нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео.

«В этом году инструменты для совместной работы, учебы и общения стали крайне востребованы: на конец второго квартала 2020 года количество звонков ВКонтакте выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы сконцентрировались на развитии конференц-связи. Видеозвонки ВКонтакте помогут компаниям и образовательным учреждениям эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. В звонках на 128 человек можно легко собрать большие команды и даже несколько школьных классов — бесплатно и без ограничений по времени», — рассказала Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте.