Более 100 тысяч нарушений выявлено в сфере оказания госуслуг онлайн

Государственным органам в кратчайшие сроки необходимо обеспечить доступность электронных услуг.

Агентство РК по делам государственной службы выявило порядка 100 тысяч нарушений в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, передает Kazpravda.kz.

«Согласно Реестра 87,6% (608 из 694 услуг) должны предоставляться в электронном виде. Однако мониторингом Агентства установлено, что на сегодня фактически все еще недоступны 68 госуслуг (МОН — 13, МФ — 13, МТСЗН -11, МСХ — 8; МЭГПР — 5, МО — 4; МВД — 4; МЮ — 2; МЗ — 2; МНЭ — 2; МИИР — 1; МКС — 1; МЭ — 1; ДОДСВС — 1). Государственным органам в кратчайшие сроки необходимо обеспечить доступность электронных услуг на портале, в том числе поступившие в рамках проекта „Тыңдау“», — подчеркнул заместитель главы АДГС Дархан Жазыкбаев.

Директор Департамента государственных услуг Агентства Ильдар Уйсумбаев, отметил, что центральными государственными и местными исполнительными органами работа по устранению причин и условий возникновения нарушений в сфере госуслуг проводилась не на должном уровне.

«В результате только с начала этого года количество допущенных услугодателями нарушений выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (103 тысячи -2020 год, 65 тысяч — 2019 год)», –сообщили в пресс-службе.

Также отмечены факты, когда госорганы создавали волокиту и излишние административные барьеры при оказании госуслуг, госслужащие на местах не обеспечили полноценную удаленную работу, в связи с чем нарушены сроки оказания госуслуг.