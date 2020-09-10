Правительство Монголии поддержит стартапы

Участники дискуссии обменялись мнениями по таким вопросам, как финансовые вопросы для стартапов, вопросы интеллектуальной собственности, бюрократии на государственной службе и финансирования.

7 сентября Постоянный комитет по инновациям и онлайн-политике Монголии организовал дискуссию на тему «Актуальные вопросы для начинающих предприятий-стартапов и господдержка», передает CentralAsia.

В своем вступительном слове депутат Н. Учрал подчеркнул: «Четвертая промышленная революция в настоящее время идет очень быстро. Страна может развиваться, если внедрять современные обновления и методы. Инновации и онлайн-политику следует рассматривать как часть экономики».

Начальник отдела инноваций и технологий Министерства образования и науки Д. Одгэрэл представил текущую политику и цели, установленные в отношении инноваций и технологий. Основатель ассоциации молодых предпринимателей «Dreamers» Ж. Золзаяа также рассказала об этом. Более 500 стартапов присоединились к ассоциации «Dreamers», целью которой является расширение участия молодежи и делового партнерства, превращение в политический институт, который работает над совместными решениями и оказывает влияние на лиц, принимающих решения.

После представлений участники обменялись мнениями по таким вопросам, как финансовые вопросы для стартапов, вопросы интеллектуальной собственности, бюрократии на государственной службе и финансирования.