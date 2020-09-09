Kaspi сделал патент на Kaspi Картомат открытым для использования

Бесконтактная технология выпуска карточек с помощью Kaspi Картомата была представлена в ноябре прошлого года.

Kaspi.kz сделал открытой лицензию на Kaspi Картомат на территории Казахстана. Сведения об этом опубликованы на сайте Национального института интеллектуальной собственности. Ранее Kaspi.kz получил патент, который закрепляет право собственности компании не только на технологии, но и на алгоритм выпуска платежных карточек с использованием мобильного приложения и картомата, передает «Литер».

«Наша команда разработала не только уникальное устройство, но и уникальный бесконтактный процесс получения Kaspi Gold. Сегодня, в условиях пандемии, как никогда важно развивать бесконтактные технологии — это способствует снижению риска для здоровья клиентов и сотрудников. Именно поэтому мы решили сделать патент открытым для всех наших коллег в Казахстане. Будем очень рады, если в стране появится как можно больше картоматов — безопасность и здоровье казахстанцев важнее всего», — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Михаил Ломтадзе презентовал бесконтактную технологию выпуска карточек с помощью Kaspi Картомата в ноябре прошлого года на традиционной презентации инноваций от Kaspi.kz. Технология позволяет выпустить именную платежную карточку в течение 60 секунд без обращения к сотрудникам. На сегодняшний день в отделениях Kaspi.kz по всей стране установлено 148 Kaspi Картоматов.