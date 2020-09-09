Очередной онлайн-урок казахстанских школьников сорван неизвестными в ZOOM

Посторонний человек вошел в конференцию под именем ученика и начал писать нецензурные слова.

Актобе хулиган сорвал онлайн-урок школьникам. Неизвестный человек вошел в общий чат класса и начал писать нецензурные сообщения. Родители пожаловались на этот факт в соцсетях, опасаясь за психику своих детей, передает Kazpravda.kz.

«В ходе проверки мы выяснили, что вчера во время онлайн-урока по математике в школе № 17 посторонний человек вошел в конференцию ZOOM под именем ученика и начал писать нецензурные слова. Учитель сразу отключил его, однако он вновь вошел в конференцию уже под именем другого ученика. Учитель быстро выяснил, что это был не его ученик, а посторонний человек, но кто именно — пока не известно. Мы передали дело в полицию», — прокомментировала руководитель отдела управления образования Гульназ Мырзагалиева.

Ранее также был сорван урок на платформе ZOOM учащихся 5-го класса одной из школ Алматы. Неизвестные люди демонстрировали непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей.