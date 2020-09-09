Хаос и анархия. Активист рассказал о «сливе» в Telegram данных учеников

Онлайн-обучение дается непросто как родителям, так и ученикам.

Казахстанский активист Павел Александров рассказал о «дырявой» платформе, которая используется для дистанционного обучения, передает Zakon.kz.

«Еще один аспект проблемы с дырявой платформой обучения, которую выбрал МОН, состоит в том, что благодаря безобразной организации процесса обучения дети становятся потенциальными жертвами разнообразных преступлений против личности. Ссылки на конференции публикуются свободно во множестве чатов Telegram. Через конференцию Zoom можно узнать имя, фамилию, фото ученика, иногда школу и номер класса. Масса личной информации, которая может стать просто подарком для педофилов», — отмечает Павел Александров.

Кроме того, он задается вопросом, куда делись средства, потраченные на развитие цифровых платформ. Напомним — ранее казахстанка пожаловалась на включение порно во время урока в Zoom. Это произошло в Нур-Султане. Аналогичная история случилась в Алматы.