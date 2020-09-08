Где получить ответы по вопросам о дистанционном обучении?
МОН РК опубликовало номера телефонов call-центров городских и региональных управлений образования.
8 сентября 2020 09:02
Рубрики: Образование
В Министерстве образования и науки РК сообщили, где можно получить всю интересующую казахстанцев информацию по вопросам дистанционного обучения, передает Zakon.kz.
«По вопросам дистанционного образования, дежурных классов, обеспечения школьников компьютерной техникой и т. д. можно обращаться в call-центры городских и региональных управлений образования», — говорится в сообщении ведомства.
Их номера указаны на официальной странице ведомства в соцсети Телеграм.
Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Яндекс Дзене, Facebook и Telegram.