В Кыргызстане выяснили, сколько семей не имеют смартфонов и телевизоров

Отсутствие техники препятствует организации дистанционного обучения школьников.

Министерство образования и науки КР подсчитало, сколько семей не имеет смартфонов и телевизоров для организации дистанционного обучения школьников. Телевизоров нет у 31 400 семей в стране, 3 594 не имеют мобильных телефонов. В Кыргызстане только ученикам первых классов разрешено заниматься в школах, остальные пока обучаются дистанционно, до стабилизации эпидемиологической обстановки, передает Sputnik.

Минобрнауки и органы местного самоуправления провели совместный мониторинг. Статистика следующая:

— Бишкек — смартфонов нет у 350 семей, телевизоров у 7 717;

— Ош — 0/193

— Чуйская область — 1 994/1 2606;

— Таласская — 0/6 113;

— Ошская — 85/235;

— Джалал-Абадская — 264/953;

— Нарынская — 119/54;

— Баткенская — 238/2 392;

— Иссык-Кульская — 544/1 137.

В четвертой четверти прошлого учебного года телевизоры были предоставлены 3 403 малообеспеченным семьям. Перед началом нового учебного года школьникам раздали 1 928 телевизоров и 31 143 смартфона. Министерство пообещало и далее обеспечивать учащихся необходимой техникой с помощью спонсоров.