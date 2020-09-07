В РК объединят усилия всех стейкхолдеров инновационной экосистемы

Такая инициатива предложена для развития инноваций и науки.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа заявил, что для эффективного развития инноваций и науки необходимо собрать лучших отечественных экспертов в отраслевых Центрах технологических компетенций, объединить усилия всех стейкхолдеров инновационной экосистемы.

«Нами проведен анализ инновационной среды в стране. На сегодня для инновационного и технологического развития приняты законодательные и программные документы, созданы необходимые институты развития с соответствующими полномочиями. Однако, по нашему мнению, этого недостаточно. Нужны отраслевые Центры технологических компетенций, объединяющие лучших отечественных экспертов, которые способны дать компетентную оценку технологическим трендам и сформировать технологические стратегии в отраслях. А технологические платформы позволят согласовать интересы и объединить усилия всех стейкхолдеров — представителей государства, бизнеса, науки, образования и общества», — заявил Азамат Батыркожа.

Такое предложение было озвучено вице-министром во время онлайн-дискуссии в Корпоративном фонде «Академия Елбасы». Темой онлайн-встречи, организованной в целях конкретизации предложений участников программы «Подготовка отраслевых менеджеров по управлению изменениями», стала «Новая модель развития науки в Казахстане». В обсуждении также приняли участие помощник Президента — секретарь Совета безопасности РК Асет Исекешев, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, директор Корпоративного фонда «Академия Елбасы» Фархад Куанганов, а также руководители министерств, ведомств, акиматов и представители научного сообщества.

Эксперты считают, что сейчас наблюдается слабая координация работы государственных органов и институтов развития, ответственных за поддержку науки, технологий, инновационную и технологическую политику. Поэтому необходим единый орган, обеспечивающий разработку и реализацию государственной технологической и инновационной политики на стратегическом уровне.

По итогам обсуждения в качестве действенных мер экспертами определен обязательный обмен опытом с иностранными экспертами, сосредоточение на более узких технологических задачах экономики, интеграция науки, бизнеса и образования. Кроме того, было предложено уделить особое внимание поддержке молодых ученых с новыми подходами к науке и технологическому предпринимательству. Участники встречи также сошлись во мнении, что необходимо предоставить право на ошибку при реализации проектов и программ, в особенности при финансировании из госбюджета. Это способствует формированию инновационной культуры терпимости к неудачам.