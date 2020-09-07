В Казахстане будут расследовать факты разглашения персональных данных

Каждая проверка пройдет регистрацию в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК будет проводить проверки по фактам нарушения прав граждан в отношении их персональных данных. При обнаружении фактов незаконного сбора и утечки личных данных граждане могут обратиться в министерство для проведения специальной проверки. Это можно сделать, написав на электронный адрес moap@mdai.gov.kz, либо через портал электронного правительства (раздел «Электронные обращения»). Также можно написать на личный блог министра.

Обращения должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки административного правонарушения: это подтверждающие материалы, информация о субъекте правонарушения и сроки его совершения. Анонимные обращения рассматриваться не будут.

Министерство, свою очередь, откроет проверку в отношении правонарушителя. Каждая проверка проходит регистрацию в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и проводится в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и КоАП РК в целях защиты прав предпринимателей. В случае подтверждения факта будет выноситься решение о наложении административного взыскания.

При этом уполномоченный орган вправе возбудить административное дело и без проведения проверки в отношении субъектов малого бизнеса, несмотря на действующий мораторий по внеплановым проверкам МБ до 1 января 2023 года. Главное, чтобы были представлены все необходимые материалы, подтверждающие факт правонарушения.

Напомним, в июне текущего года Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий», который определил министерство уполномоченным органом в области защиты персональных данных.