23% населения в мире будет использовать мобильные POS-платежи к 2024 году

Общая стоимость транзакций вырастет на 180,15%, до 4145,36 млрд долларов.

К 2024 году 1,75 миллиарда мобильных пользователей или 23,05% мирового населения будет использовать POS-платежи. Популярность использования POS-терминалов будет продолжать расти — объем POS-транзакций вырастет на 180% в 2024 году. Такие данные приводит в своем исследовании Buyshares.co.uk. Количество пользователей мобильных POS-платежей в 2024 году вырастет на 49,57% по сравнению с 1,17 миллиарда в 2020 году. К 2021 году количество пользователей мобильных POS-платежей достигнет 1,36 миллиарда, а затем вырастет на 11,76% до 1,52 миллиарда в 2022 году. К 2023 году количество пользователей вырастет до 1,64 миллиарда.

В исследовании также содержится обзор предполагаемой общей стоимости транзакций в сегменте мобильных POS-платежей в период с 2020 по 2024 год. По состоянию на июнь 2020 года эта цифра составляет 1 479,69 миллиарда долларов. Ожидается, что в 2024 году стоимость вырастет на 180,15%, до 4145,36 млрд долларов.

К следующему году сумма транзакций вырастет на 39,41% до 2 062,98 млрд долларов, в то время как в 2022 году эта цифра, по оценкам, составит 2 703,83 млрд долларов, а в 2023 году она увеличится на 26,01%, до 3 407,31 млрд долларов.

Отмечается, что стимулировать рост числа POS-терминалов будут различные факторы.

«Отраслевые эксперты прогнозируют, что снижение цен на POS-терминалы будет стимулировать их распространение во всем мире. Доступность сделает их более привлекательными для небольших предприятий, работающих с наличными деньгами, которым трудно удержать клиентов из-за единичных платежных альтернатив».

В исследовании также было проведено глобальное сравнение объемов транзакций мобильных POS-платежей в 2020 году по странам. По состоянию на июнь 2020 года наибольший объем транзакций зафиксирован в Китае (755,5 миллиарда долларов). Этот же показатель в США как минимум на половину ниже — 357,5 миллиарда долларов. Великобритания занимает третье место с показателем в 45,8 млрд долларов, а Бразилия — на четвертом месте с показателем в 22,3 млрд долларов. Южная Корея занимает пятое место по объему транзакций — 17,6 млрд долларов.