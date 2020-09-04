Перебои на сайте ЕНПФ: казахстанцы массово проверяют пенсионные накопления

Число запросов о состоянии накоплений в ЕНПФ выросло в пять раз, после того как стало известно о возможности изъятия части «пенсионки».

Казахстанцы массово обратились за информацией о состоянии пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). На сайте eGov число запросов выросло в пять раз, а сам портал пенсионного фонда перегружен, передает Sputnik.

«За 2 сентября число запросов на eGov составило 11 828, для сравнения в обычное время, например, 2 августа, за выпиской из ЕНПФ обратились 2 252 человека», — сообщили в АО «Национальные информационные технологии».

Время обработки запроса на сайте электронного правительства в среднем составляет 4-5 часов. В обычное время выписка выдается в течение нескольких минут. Напомним, в своем послании 1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что казахстанцы смогут использовать часть пенсионных накоплений в 2021 году для улучшения жилищных условий, а также на лечение.

Представители АО «НИТ» обратились к пользователям и попросили не перегружать систему, отправляя по несколько запросов: «Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заказать услугу позднее. Также отметим, что каждый повторно направленный запрос влечет еще большую нагрузку на сервис. В связи с этим просим дождаться ответа на ранее созданный запрос».