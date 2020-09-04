В Нур-Султане создают электронную карту земель

Геоинформационная платформа позволит узнать все подробности о тех или иных участках.

Электронную карту земель создают в Нур-Султане. В режиме реального времени можно будет узнать о земельном участке все: от его кадастрового номера до коммерческой принадлежности. Об этом в своем рассказала заместитель акима столицы Малика Бектурова, передает Caravan.kz.

Как подчеркнула Бектурова, весь функционал создается в виде геоинформационной платформы, в состав которой вошли следующие параметры:

— 2D-карта (ПДП, функциональное зонирование, земельные участки, объекты недвижимости и так далее);

— 3D-карта для трехмерной фотореалистичной базы данных;

— Карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры.

Работы поделены на три этапа. Первый этап уже готов — это аэрофотосъемка всей застроенной территории города и создание цифровой модели местности и рельефа города. Второй этап будет завершен до 31 декабря 2020 года и будет включать в себя 2D-карту, 3D-карту, а также карты озеленения, автодорог, гидрографии и другие объекты инфраструктуры города. Третий этап завершат до 1 апреля 2021 года, он будет состоять из карты инженерных сетей города.

«Кроме того, в рамках геоинформационного центра появится возможность оказывать цифровые госуслуги, в том числе — и предоставление земельных участков в рамках Единого государственного кадастра недвижимости», — резюмировала Бектурова.

Запуск геоинформационного портала запланирован на 2021 год.