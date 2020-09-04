WhatsApp поможет казахстанцам вернуть деньги за железнодорожные билеты

Пассажиры, не получившие деньги за возврат билетов, смогут оперативно уточнить статус заявки.

В Казахстане запустили WhatsApp номер по вопросам возврата железнодорожных билетов. Как сообщили в АО «Пассажирские перевозки», он действует с 3 сентября, передает Today.kz.

«В связи с поступающими обращениями от пассажиров касательно возврата проездных документов (билетов) и денежных средств, с 3 сентября работает отдельный номер в WhatsApp: +7 (707) 270-36-64. Он создан для приема и оперативной обработки обращений», — сообщили в компании.

Возврат платежей производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от способа приобретения билета:

— при возврате билета не позднее одного часа до отправления поезда денежные средства поступают на карту плательщика в течение пяти рабочих дней;

— при возврате билета менее одного часа до отправления поезда со станции формирования денежные средства поступают в течение 30 календарных дней в претензионном порядке на основании заявления пассажира.

Пассажиры, не получившие деньги за возврат билетов, обратившись на WhatsApp, могут уточнить статус возврата.

«При отправке запроса необходимо указать номер проездного документа либо отправить фото билета и квитанции о возврате при обращении в билетную кассу», — уточнили в АО «Пассажирские перевозки».

Возвращать билеты следует по месту их приобретения.