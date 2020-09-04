Bastaumarket поможет продвинуть отечественные товары на международных площадках

Уже ведется работа с предпринимателями по сбору и обработке информации о товарах.

Департамент массового предпринимательства и микрофинансирования НПП РК «Атамекен» создал сайт для продвижения товаров и изделий собственного производства отечественных производителей на международных интернет-площадках. Веб-ресурс Bastaumarket.kz. был запущен в конце июля 2020 года, и уже набирает популярность среди учеников программы «Бастау Бизнес» по всей Республике Казахстан. На нем можно подать заявку на обучение или на продвижение.

«Меньше чем за месяц мы приняли и обработали более 200 заявок от предпринимателей различных сфер с целью консультации по направлениям продвижения продукции на маркетплейсах в рамках программы „Бастау Бизнес“, а также самостоятельного обучения. На данный момент ведется работа с 52 предпринимателями по сбору и обработке информации о товарах, размещаемых на маркетплейсе Etsy.com», — рассказал директор Департамента развития массового предпринимательства Айболат Есентемиров.

На маркетплейсе уже размещена продукция 12 предпринимателей, с которыми тесно ведется работа по вопросам логистики и оформления продукции. Помимо этого формируются группы для обучения предпринимателей. Старт обучения запланирован на осень текущего года. Командой «Бастау бизнес» уже согласована и утверждена методическая программа по обучению предпринимателей по направлению продажи рукодельной продукции на онлайн-площадках.