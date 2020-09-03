В РК появится электронный реестр лицензиатов в сфере строительства

О подготовке проекта рассказали в МИИР РК.

В рамках поручения премьер-министра РК, Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и центральными государственными органами ведется работа по созданию Единого реестра лицензиатов в сфере строительства, передает Елорда Инфо.

Планируется, что в реестре будут отражены все данные, которые лицензиат предоставляет при получении лицензии (аттестованный инженерно-технический состав; материально-техническая оснащенность; производственная база, реализованные объекты, опыт работы). Реестр будет интегрирован с информационными системами других государственных органов для перепроверки и актуализации данных.

Реализация данных мер позволит повысить прозрачность в деятельности строительных и проектных организации, так как все данные будут в открытом доступе. Кроме того, эти меры позволят максимально оптимизировать процедуру выдачи лицензии в строительной сфере с полной автоматизацией, как это было сделано с государственной услугой по аккредитации юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование.