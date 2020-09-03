В магазинах образовался дефицит гаджетов

Казахстанцы в начале учебного года сметают с прилавков технику, необходимую для дистанционного обучения.

Из-за начала учебного года в казахстанских магазинах техники наблюдается наплыв посетителей. Покупатели смели с прилавков компьютеры и ноутбуки. Дистанционное обучение в стране грозит дефицитом электроники — магазины не успевают пополнять запасы, сообщает КТК .

«Есть большая нехватка компьютерной техники. На данный момент сметают все, полки уже достаточно пустые. Мы впервые в истории видим такую ситуацию. Такого никогда не было. Народ покупает все подряд», — рассказал представитель одной из розничных сетей.

Сообщается, что за полгода продажи компьютерной техники выросли вдвое. Дефицит отразился на стоимости товаров. Чтобы обеспечить детей техникой, многие казахстанцы оформляют кредиты.

«Народ сейчас готов покупать все, что осталось. То есть, теперь такая ситуация, что человек приходит и покупает игровой ноутбук для учебы. К сожалению, тот сегмент, который необходим для обучения, его становится с каждым часом меньше», — говорят ритейлеры.