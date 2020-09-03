Паспорта и дипломы казахстанцев переведут в цифровой формат до конца года

В планах министерства цифрового развития отменить свыше 30 самых востребованных справок, за которыми граждане вынуждены идти в ЦОНы

Ряд документов переведут в цифровой формат до конца года в Казахстане. Об этом сообщил на заседании правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. По его словам, сейчас разработаны меры, которые упрощают получение госуслуг по биометрии, передает Sputnik.

В частности, реализуется регистрация пользователей на Egov в один шаг. Это позволит пользователям подписывать любую услугу, пройдя биометрическую идентификацию. В результате больше людей смогут пользоваться услугами электронного правительства.

Также биометрический инструмент будет предоставлен бизнесу для развития онлайн-коммерческих сервисов. Багдат Мусин также сообщил, что до конца года отменят порядка 30 наиболее востребованных справок по опыту адресной справки. Подтверждение подлинности будет обеспечено считыванием QR-кода.

Отметим, что глава государства неоднократно говорил о необходимости отмены бумажных версий документов и перевода их в электронный формат.