Сбои в работе образовательных онлайн-платформ: родителей учеников призвали к терпению

В управлении образования Алматы прокомментировали проблемы.

Проблемы со сбоями на республиканских образовательных платформах решат в течение одного-двух дней. Об этом рассказал на брифинге директор городского научно-методического Центра новых технологий в образовании Алматы Андрей Дупик. Родителей призвали к терпению и посоветовали связываться с классным руководителем, руководством школы или звонить на круглосуточную горячую линию, передает Sputnik.

Андрей Дупик признал, что родители зачастую жалуются на сбои. Однако, по его словам, в один день на платформы заходит порядка 300 тысяч детей.

«Есть такие проблемы. Особенно республиканские системы Kundelik и Bilimland. Туда сейчас заходит весь Казахстан, поэтому они грузятся. Мы точечно фиксируем жалобы, что что-то зависает. Мы это будем отрабатывать. В течение 1-2 дней решим вопрос», — пообещал спикер.

По его словам, они уже написали обращение директорам компаний, чтобы те устранили проблемы. Чтобы избежать сбоев, нужно, чтобы компьютер был без вирусов, считает Дупик.

Глава отдела общего среднего образования управления образования Алматы Акмарал Айтуарова призвала всех родителей к терпению.

«Если такие моменты случаются, надо обязательно связаться с классным руководителем, руководством школы. Также есть колл-центры управления образования и районных отделов, где помогут решить эти вопросы», — сказала она.

Айтуарова напомнила об асинхронном формате, которым можно воспользоваться в таких случаях.

Касательно оснащенности школьников гаджетами, Андрей Дупик пояснил, что задержки происходят из-за проблем с доставкой по всему миру.

«У всего мира есть потребность по компьютерам. Но мы выдали технику из школьного фонда особо нуждающимся, порядка семи тысяч единиц. До 15 сентября мы ожидаем достаточное количество, примерно 77 тысяч», — сказал он.

Всего за первые дни учебного года в 10 колл-центров поступило 100 вопросов, сообщил Андрей Дупик.

«Зачастую нужна просто консультация, как подключиться к интернету, какие платформы использовать. Мы консультируем 24/7 и даем ответы», — рассказал он.

Акмарал Айтуарова добавила, что в колл-центр управления образования поступило немного звонков за первый день. Критических жалоб не было.

«По дистанционному обучению вопросов почти не поступало. У всех есть доступ, обеспеченность компьютерами. Были единичные обращения по дежурным классам, но они моментально решаются с акиматами и управлениями образования. На сегодня у нас нет нерешенных вопросов. Но есть вопрос времени. В первые дни это закономерно, мы считаем, что на этой неделе все моменты устранятся, и ситуация будет стабильной на 100%», — заявила она.

При возникновении вопросов по образовательному процессу алматинцы могут обратиться по номерам: 1308, +7 (727) 338-33-88. Также круглосуточно работают отделы образования, которые могут проконсультировать по интересующим вопросам.