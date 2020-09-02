Ученики и учителя вынуждены «сидеть в WhatsApp»

Президент РК выразил недовольство отсутствием в стране единой платформы для онлайн-обучения.

На совместном заседании палат парламента, озвучивая послание народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев поручил разработать единую платформу для онлайн-образования. Она должна иметь все функции, необходимые для полноценного учебного процесса, передает Liter.kz.

Токаев отметил, что из-за эпидемии коронавируса большинство школьников и студентов по всему миру перешли на дистанционное обучение, что сказалось на качестве образования.

«Это кардинально меняет подход и содержание работы. Мы хорошо знаем ошибки, допущенные правительством в организации дистанционного обучения. В частности, до сих пор нет одной онлайн-платформы для дистанционного обучения. Учителя, ученики и родители днем и ночью напролет вынуждены сидеть в WhatsApp. Необходимо оперативно разработать единую онлайн-образовательную платформу со всеми функциями, необходимыми для полноценного учебного процесса», — сказал Президент.

Наряду с этим он отметил и важность обучения в штатном режиме в школах, необходимость общения школьников с ровесниками.

«В связи с этим следует подготовить правила к тому, чтобы снова перейти к обучению в традиционном формате. Это особо важно для школ», — заключил Глава государства.