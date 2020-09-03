В Кыргызстане объявлен конкурс на лучший стартап

Победители получат до 500 тыс сомов.

В Кыргызстане объявлен республиканский конкурс «Стартап Кыргызстан 2020-2021», который призван поддержать начинающих предпринимателей. На реализацию одного стартапа будет выделено до 500 000 сомов, передает Sputnik.

«Участники конкурса пройдут тренинги по развитию собственного бизнеса, профессиональное консультирование по написанию бизнес-плана, а также имеют возможность найти потенциального инвестора или партнера по бизнесу», — говорится в сообщении Кыргызпатента.

Конкурс проводится для повышения интереса к инновационным технологиям и изобретательству, развития инновационного предпринимательства и улучшения индустрии страны с помощью новых решений, систем, продуктов, моделей ведения бизнеса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 февраля 2021 года. Подробная информация о конкурсе и форма заявки здесь.