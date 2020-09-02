Своя платформа для онлайн-петиций появится в Казахстане

Роль маслихатов поручил усилить Токаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить роль маслихатов и местного самоуправления, а также создать платформу, где казахстанцы смогут создавать петиции и обращения со своим видением решения проблем в регионах, передает Zakon.kz.

Президент заявил, что граждане вынуждены жаловаться в центральные госорганы, потому что на местах госорганы не решают проблемы.

«Благодаря социальным сетям проблемы, не находящие решение на местах, становятся известными всей стране. Надо создать единый легитимный институт онлайн-петиций для инициирования гражданами реформ и предложений. Такой механизм должен быть полностью защищен от каких-либо манипуляций. Правительству во взаимодействии с гражданским обществом предстоит разработать нормативно-правовую базу и решить все технические вопросы, касающиеся этого важного проекта», — сказал Президент.

Токаев признал, что мнение депутатов маслихата по контролю расходования средств на местах нередко игнорируется местными государственными органами.

«Считаю необходимым наделить маслихаты возможностью сбора подписей и петиций по развитию регионов и решению конкретных проблем. Необходимо принять поправки в законодательство, вести онлайн-трансляции заседаний маслихатов. Дискуссии депутатов маслихата не должны быть тайной за семью печатями», — сказал Токаев.