Лишь 15% казахстанцев пристрастилось к интернет-покупкам

Почти половина казахстанских покупателей боится, что отправит деньги мошенникам и не получит свой заказ.

В период карантина казахстанцы стали покупать в интернете больше. К такому выводу пришли аналитики Satu.kz. По их данным, в апреле–мае количество заказов на технику и электронику выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на спорттовары (особенно, велосипеды) — в 3,5 раза. Но с послаблением карантина казахстанцы возвращаются в привычные офлайн-магазины.

«Мы провели первое в Казахстане масштабное исследование интернет-покупателей. Оказывается, всего лишь 15% жителей часто покупают в интернете. 18% — не покупают, предпочитая обычные магазины. А 67% — делают это редко. Задача всего казахстанского рынка e-commerce — удержать эти 67% покупателей в онлайне. Но для этого нужно убрать барьеры, препятствующие онлайн-шоппингу», — заявил Максим Мельник, CEO Satu.kz.

Итак, какие же барьеры встают на пути у казахстанцев, планирующих онлайн-покупки?

1. Несоответствие ожиданиям

55% казахстанцев не хотят покупать в интернете, т. к. товар нельзя увидеть вживую, «пощупать». «А вдруг придет не то, что на фото или не то, что я ожидаю?», — это самый частый вопрос, которым задается покупатель. Поэтому продавцы должны следить за тем, чтобы товар всегда соответствовал описанию, а фотографии были качественными и во всех ракурсах.

2. Мошенники

«А вдруг я отправлю предоплату, а товар не придет?», — 47% казахстанских покупателей боятся, что отправят деньги мошенникам. Надежные платежные системы могут решить этот вопрос. Казахстанский покупатель привык к оплате картой, однако, если он будет понимать, что сделка — безопасная, то будет охотнее оплачивать заказ онлайн.

3. Легче купить возле дома, чем ждать доставку

Большие расстояния и дорогая доставка тормозят рост онлайн-покупок. Глобально повлиять на это могут крупные игроки рынка. Но локально все зависит от готовности интернет-предпринимателей помочь покупателю получить товар быстро — быстрая отправка, курьерская доставка, точки самовывоза.

По данным аналитиков, для 90% казахстанцев очень важно качество обслуживания. Выбирая интернет-магазин, покупатели обращают внимание на несколько факторов:

— можно ли доверять сайту, интернет — магазину;

— есть ли в наличии товар;

— насколько точно, детально описан товар и характеристики;

— легко ли оформить заказ;

— можно ли удобно и безопасно оплатить;

— есть ли быстрая и недорогая доставка;

— можно ли обменять/ вернуть товар, если он не подошел;

— какая цена.

«В обычном магазине покупателю помогает консультант. Ведь даже видя товар „вживую“, сложно сделать выбор. Еще более это актуально для интернет-покупок. Поэтому чем лучше описан товар, чем проще и безопаснее покупатель может его оплатить и получить, тем быстрее интернет-магазин завоюет доверие пользователей и будет приносить прибыль», — такое напутствие интернет-коммерсантам дают в Satu.kz.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса значительно изменила покупательское поведение, и ритейлерам необходимо менять свои подходы и реагировать на сложившуюся ситуацию. В исследовании Think with Google приводятся данные о том, как пандемия может повлиять на покупки в грядущий праздничный сезон.

«Более трети покупателей из США, которые обычно идут в магазины в Черную пятницу, ответили, что в этом году не станут этого делать. При этом половина покупателей из США сказали, что пандемия повлияет на то, как они будут делать праздничные покупки. Сейчас ритейлерам как никогда необходим успешный праздничный сезон, но в таких условиях стандартный подход к планированию не принесет нужных результатов. В этом году все будет зависеть от того, насколько быстро вы реагируете на ситуацию», — считают аналитики Think with Google.

Многие привыкли к тому, что в праздники онлайн-торговля процветает. В прошлом году 78% покупателей из США использовали три или более канала для приобретения товаров в праздники. Согласно их ответам, 58% покупок было сделано онлайн. Предполагается, что в этом году цифры вырастут, поскольку почти 75% покупателей из США, планирующих праздничные покупки, ответили, что собираются приобретать онлайн больше товаров, чем в прошлых сезонах. Такое же количество опрошенных будет искать идеи подарков в интернете, а не в магазинах.

67% покупателей планируют проверять наличие товара онлайн, прежде чем идти за ним в магазин. А количество поисковых запросов со словами «в наличии рядом» с прошлого года возросло по всему миру более чем на 100%. Это значит, что точные сведения о доступности сейчас важны как никогда. Более того, сейчас потребители предпочитают делать покупки в магазинах поблизости — скорее всего эта тенденция сохранится и в праздники, и после. Например, 66% покупателей планируют совершать больше покупок у небольших местных компаний. Аналитики рекомендуют продавцам давать точную информацию о том, какие товары у них есть, о часах работы магазинов, а также о том, какие меры по безопасности и защите здоровья они предпринимают.

Важно отметить, что потребителей все больше интересуют безопасные способы совершения покупок с использованием цифровых технологий. Если покупатели все-таки собираются посетить магазин, их волнуют вопросы безопасности. Поэтому даже покупки в обычных магазинах в этом году будут выглядеть не так, как мы привыкли. Например, очень востребованы заказы с улицы и бесконтактные покупки: 53% из тех, кто собирается покупать товары в этом сезоне, предпочитают магазины, которые предлагают бесконтактные варианты. А 47% потенциальных покупателей сказали, что предпочитают совершать покупки онлайн, и затем забирать товары самовывозом.

«Нам всем придется решать множество задач в этом праздничном сезоне. Но одно мы знаем точно: потребители будут в первую очередь предпочитать онлайн-варианты совершения покупок. Чтобы привлечь внимание, в этом году особенно важно дать людям всю необходимую информацию и заботиться об их удобстве», — говорят аналитики.