Концепция охватывает все направления фискализации, реализуемые на данный момент в налоговой сфере, и объединяет их в одной стилистике.

Внедрение проектов фискализации налоговых процедур в Кыргызстане продолжится под брендом «СМАРТ Салым», сообщили в Государственной налоговой службе. Презентация единой концепции фискализации «СМАРТ Салым» состоялась на заседании Координационного совета по вопросам цифровизации налогового и таможенного администрирования, которое прошло под руководством премьер-министра Кубатбека Боронова. Отмечается, что концепция охватывает все направления фискализации, реализуемые на данный момент в налоговой сфере, и объединяет их в единой стилистике, разработанной с учетом национальных ценностей и традиций, передает Sputnik.

Аббревиатура СМАРТ расшифровывается так: С — «санариптүү» (цифровой), М — «маанилүү» (значимый), А — «адилеттүү» (справедливый), Р — «рационалдуу» (рациональный), Т — «таза» (прозрачный). В ГНС рассказали, что эти термины отражают цели и задачи проекта, в числе которых исполнение концепции «Санарип Кыргызстан — 2019-2023», укрепление позиций КР на международной экономической арене, эффективное распределение бюджета в результате цифровизации и запуска новых программ, создание комфортных условий для предпринимателей, борьба с теневой экономикой и коррупцией.

Фискализация налоговых процедур является одним из этапов концепции цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан» и включает в себя несколько направлений: внедрение электронных счетов-фактур, автоматизированных систем управления АЗС, электронных товарно-транспортных накладных, маркировки товаров, ККМ-онлайн и других систем.