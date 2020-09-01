9 тысяч компьютеров выдано столичным ученикам и педагогам

В столице продолжается работа по подготовке к дистанционному обучению.

Онлайн-обучение во всех школах столицы будет вестись на платформе Bilimland. Договоры на использование образовательной платформы Bilimland для обучения в дистанционном формате подписали все школы Нур-Султана. Параллельно 40 СОШ города будут также пользоваться Daryn online. Онлайн-площадки доступны всем учащимся и педагогам с 30 августа. Сегодня же стоит вопрос по обеспечению их компьютерами и интернетом, передает официальный сайт акимата.

«Проведен мониторинг потребности в компьютерах, заключены договоры на приобретение 34 472 единиц компьютерной техники. В первую очередь ими будут обеспечены дети из социально уязвимых семей», — сообщила руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова.

Раздача техники уже началась. С 20 августа школы выдают компьютеры, с 25 августа — роутеры. На сегодня школьникам и учителям передано 9 тыс. компьютеров, 13 300 роутеров. Что касается учебников, то все образовательные учреждения столицы полностью обеспечены книгами.