В ЕАЭС создадут единую систему поиска работы
Сервис «Работа без границ» может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции.
На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян представил отчет о статусе выполнения проекта «Унифицированная система поиска „Работа без границ“», реализующийся в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза. Министр особо отметил скорость создания проекта. В частности, с момента его старта выполнены все организационные мероприятия, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы во всех пяти странах Союза. Сегодня проходит опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов.
«В ходе реализации проекта мы наблюдаем высокую скорость и качество выполнения работ. Во время проведенных предварительных автономных и комплексных испытаний системы мы отработали в полном объеме со странами Союза все замечания и предложения. Проект „Унифицированная система поиска ‚Работа без границ‘“ при необходимости может стать одним из сервисов информационной системы учета трудовой миграции», — сказал Гегам Варданян.
Отмечается, что в результате запуска системы расширятся условия рынка труда. Так, для граждан Союза появятся новые возможности для трудоустройства на территории своей страны и стран «пятерки», для работодателей система расширит перечень площадок для поиска персонала, а для государств-членов — позволит внедрить современные и эффективные цифровые инструменты для развития рынка труда ЕАЭС.