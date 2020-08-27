Производство электроэнергии объектами ВИЭ выросло на 55% за год

При этом доля объектов ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии снизилась до 1%.

В последние годы в мировой экономике наблюдается тенденция перехода к «зеленой» энергетике — в частности, повышается интерес к возобновляемым источникам энергии. В Казахстане также идет масштабное развитие сферы ВИЭ. Так, в текущем году уже функционируют около 108 объектов ВИЭ. В 2019 году введен в эксплуатацию 21 объект возобновляемых источников энергии суммарной мощностью в 504,55 МВт.

Согласно данным аналитиков Finprom, по итогам первого полугодия текущего года выработка электроэнергии объектами ВИЭ составила 1,4 млрд кВт/ч — на 55,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. При этом, несмотря на рост выработки, доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии снизилась до 1,08% (за первое полугодие 2019-го — 1,77%). По состоянию на конец июня текущего года установленная мощность объектов ВИЭ составила 1500 МВт — более чем в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (733,54 МВт).

В целом за 2019 год производство электроэнергии объектами ВИЭ достигло 2,4 млрд кВт/ч, с годовым ростом на 77,8%. Доля от общего производства электрической энергии сложилась на уровне 2,3%. Согласно концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике, доля возобновляемых источников энергии к 2020 году должна составить 3% от общего объема производства электроэнергии, к 2030 году — 10%, к 2050 году — 50%, с учетом альтернативной энергетики.

По состоянию на конец июня 2020 года наибольший рост установленной мощности наблюдается у биоэлектростанций: более чем в 5,5 раза, до 7,82 МВт. При этом их доля остается наименьшей в секторе ВИЭ. Тем временем установленная мощность солнечных электростанций увеличилась почти в три раза за год и составила 883,6 МВт, что является наибольшим значением среди всех объектов ВИЭ. Установленная мощность ветровых электростанций увеличилась на 65,6%, до 383,9 МВт, малых ГЭС — на 12%, до 224,6 МВт.

По итогам первого полугодия наибольший объем производства электроэнергии среди объектов ВИЭ наблюдается у солнечных электростанций: 603,41 млн кВт/ч. Производство электрической энергии ветровыми электростанциями составило 496,26 кВт/ч, малыми ГЭС — 331,39 кВт/ч, биоэлектростанциями — 2,5 кВт/ч.