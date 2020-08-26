Цифровые технологии помогут в борьбе с коронавирусом в Нур-Султане

Ситуационный центр позволил наладить эффективное взаимодействие между медорганизациями в период пандемии Covid-19.

В Нур-Султане продолжается работа по усилению работы ситуационного центра, который в период пандемии равномерно распределял пациентов с КВИ и пневмонией по стационарам города. C работой центра ознакомились первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности РК Б. Мусин, вице-министры МЦРИАП и МВД РК А. Оспанов, С. Сарсенов, председатель правления АО «Казахтелеком» К. Есекеев. Во время встречи также обсудили развитие и внедрение цифровых технологий, которые помогут в борьбе с Covid-19, сообщает официальный сайт города Нур-Султан.

«В пик пандемии количество вызовов на станцию скорой помощи увеличилось в три раза, с 1 тыс. до 3 тыс. в сутки, обращений — в 4 раза, до 4 тыс. в сутки. Ранее на базе станции скорой помощи был зал совещаний, мы его переделали под ситуационный и контакт-центры. Открытие данных центров позволило нам не только снизить нагрузку на станцию скорой медпомощи, но и оперативнее и слаженнее оказывать помощь обратившимся. Также ситуационный центр позволяет наладить эффективное взаимодействие между медорганизациями в период пандемии Covid-19. Впереди сезон ОРВИ, сам вирус никуда не ушел. Будем и дальше продолжать работу по усилению работы ситуационного центра, колл-центров и т.д», — заявил аким столицы Алтай Кульгинов.