11 тысяч телемедицинских консультаций провели казахстанские врачи с начала карантина
За 24 августа общее количество вызовов службы 103 по стране составило 17 840.
Также ежедневно обслуживаются вызовы скорой медицинской помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Так, 24 августа обслужено 757 вызовов, передает Елорда Инфо.
Вызовы по КВИ в разрезе регионов:
— Акмолинская область — 48
— Алматинская область — 125
— Атырауская область — 12
— Восточно-Казахстанская область — 103
— Жамбылская область — 20
— Западно-Казахстанская область — 51
— Карагандинская область — 4
— Костанайская область — 25
-Кызылординская область — 96
— Павлодарская область — 21
— Северо-Казахстанская область — 25
— Туркестанская область — 120
— город Шымкент — 79
— город Алматы — 7
— город Нур-Султан — 21
Вместе с тем, в Национальном координационном центре экстренной медицины в составе экспертной группы на постоянной основе проводятся телемедицинские консультации пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. По состоянию на 25 августа медицинскими специалистами всего проведено 10 875 телемедицинских консультаций.