11 тысяч телемедицинских консультаций провели казахстанские врачи с начала карантина

За 24 августа общее количество вызовов службы 103 по стране составило 17 840.

Также ежедневно обслуживаются вызовы скорой медицинской помощи с подозрением на коронавирусную инфекцию. Так, 24 августа обслужено 757 вызовов, передает Елорда Инфо.

Вызовы по КВИ в разрезе регионов:

— Акмолинская область — 48

— Алматинская область — 125

— Атырауская область — 12

— Восточно-Казахстанская область — 103

— Жамбылская область — 20

— Западно-Казахстанская область — 51

— Карагандинская область — 4

— Костанайская область — 25

-Кызылординская область — 96

— Павлодарская область — 21

— Северо-Казахстанская область — 25

— Туркестанская область — 120

— город Шымкент — 79

— город Алматы — 7

— город Нур-Султан — 21

Вместе с тем, в Национальном координационном центре экстренной медицины в составе экспертной группы на постоянной основе проводятся телемедицинские консультации пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. По состоянию на 25 августа медицинскими специалистами всего проведено 10 875 телемедицинских консультаций.