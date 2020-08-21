С помощью QR-кодов казахстанцы могут проверить цены на лекарственные средства

Эта инициатива должна стать сдерживающим фактором завышения цен на востребованные лекарства.

В целях исключения фактов завышения цен в рамках проекта «Adaldyq alańy» в аптеках страны размещаются информационные брошюры. В них указаны предельные цены востребованных лекарственных средств, используемых при лечении Covid-19 и вирусной пневмонии. Для удобства граждан также установлены QR-коды со ссылкой на номера Call-центров уполномоченного органа и нормативный правовой акт, регламентирующий предельную стоимость лекарств.

По сообщению Агентства РК по противодействию коррупции, данная инициатива станет сдерживающим фактором завышения аптеками цен на востребованные лекарства. Ранее сотрудники Антикоррупционной службы совместно с представителями специальных мониторинговых групп и проектных офисов «Adaldyq alańy» провели мониторинг деятельности порядка 4500 аптек, 300 складов медицинских изделий, 380 больниц и поликлиник. В результате выявлено более 280 нарушений, основная часть которых связана с необоснованным завышением цен на лекарства.