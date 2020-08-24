В новом учебном году в школах Узбекистана отменят бумажные дневники и журналы

В стране начинают реализацию проекта электронных дневников.

С начала этого учебного года бумажные дневники и журналы будут отменены в 1200 школах Узбекистана. Перед началом 2020-2021 учебного года Министерство народного образования (МНО) проинформировало родителей школьников в Ташкенте и около тысячи школ во всех регионах страны, что вместо покупки бумажного дневника им следует подписаться на ее аналог, электронный дневник Kundalik.com, передает CentralAsia.

Введение электронного дневника в остальной части страны будет дополнительно объявлено школьной администрацией школ.

«Это сэкономит время учителей, которое они тратят на заполнение бумажных журналов и написание отчетов от руки, а также улучшит электронное взаимодействие между родителями и школой», — говорится в сообщении министерства народного образования.

Стоимость подписки на Kundalik.com равна средней цене бумажного дневника (10 тысяч сумов в год, что эквивалентно $1). В течение первого месяца родители смогут пользоваться системой в тестовом режиме. Персональные данные всех участников образовательного процесса будут находиться под надежной защитой, заверили в МНО республики.