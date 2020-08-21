Практически во всех регионах наблюдается дефицит компьютеров для школьников

Главной причиной сложившейся ситуации назвали отсутствие оперативности и своевременности реагирования со стороны государственных органов.

За 11 дней до начала учебного года практически во всех регионах наблюдается дефицит компьютерной техники для обеспечения нуждающихся учеников и педагогов. Об этом на заседании Комитета партийного контроля партии Nur Otan заявил его председатель Павел Казанцев. Заседание было посвящено вопросам обеспечения школ компьютерной техникой в условиях карантина, передает Zakon.kz.

Павел Казанцев напомнил, что Президент поручил проработать вопрос качественной организации дистанционного обучения. Партия Nur Otan мониторит исполнение этого поручения. Сейчас в стране насчитывается более 1 миллиона учеников, и большинство из них не имеют компьютерного оборудования для удаленного обучения. Школы в ряде регионов абсолютно не готовы: около 24 тыс. педагогов в республике не имеют необходимого для организации онлайн-обучения оборудования (персональных компьютеров), а еще у 2 тыс. нет доступа к интернету.

«За 11 дней до начала учебного года практически во всех регионах наблюдается дефицит компьютерной техники для обеспечения всех нуждающихся учеников и педагогов, по-прежнему имеются проблемы с доступом к качественному интернету во многих населенных пунктах, а, значит, есть реальные риски потери качества образовательного процесса. Главной причиной сложившейся ситуации является отсутствие оперативности и своевременности реагирования со стороны государственных органов», — заявил председатель КПК.

По информации вице-министра образования и науки, наибольшее количество учащихся, не имеющих компьютеров, наблюдается в Западно-Казахстанской области — 64% (68 825.уч.), Жамбылской — 42,5% (99 852 тыс. уч.), в Алматы — 38,9% (87 527 уч.); Мангистауской — 32,4% (49 652 тыс. уч.); Актюбинской — 28,1% (44 485 тыс. уч.); Туркестанской — 22,3% (111 555 тыс. уч.); Акмолинской — 23,9% (31 656 тыс. уч.). Не имеют в домашних условиях интернета 402 462 учащихся республики (12%). Самые высокие показатели в Мангистауской обл. — 23,6%, в Туркестанской — 22,3%, в Жамбылской — 19,5%, в г. Алматы — 19%. В приоритетном порядке обеспечивается компьютерами и интернетом дети из социально уязвимых семей. На сегодняшний день их более 500 тыс. На сегодняшний день обучающимся выдано 155 627 компьютеров.

Заслушав информацию вице-министров двух ведомств, ответственных за обеспечение школ компьютерной техникой и интернетом, глава Комитета партийного контроля партии Nur Otan обратил внимание на расхождение в данных, представленных министерством образования и науки, с данными, озвученными недавно на заседании Правительства относительно потребности в компьютерах для обеспечения детей-сирот, малообеспеченных детей и детей с особыми образовательными потребностями.

Согласно данным министерства, эта потребность составляет чуть более 450 тыс. единиц. Но, по данным премьер-министра, более 500 тыс. единиц. Павел Казанцев также выразил обеспокоенность вопросами поставок компьютерной техники в школы до 1 сентября.

«И как быть семьям, особенно малообеспеченным и многодетным, которым компьютеры все-таки не достанутся после 1 сентября?», — спросил Казанцев.

Вопрос доступа к интернету — также один из острых на сегодняшний день. Согласно информации двух министерств, из 3038 проблемных школьных учреждений 53 школы не обеспечены интернетом, а около 3 тысяч пользуются низкоскоростным интернетом.

Подытоживая работу заседания, Павел Казанцев подчеркнул, что Комитет и комиссии партийного контроля в регионах немедленно должны принимать соответствующие меры партийного реагирования по всем выявленным фактам, связанным с нерасторопностью соответствующих госорганов.

Более того, необходимо взять вопрос обеспечения учащихся и педагогов компьютерной техникой на особый контроль и организовать постоянный мониторинг работы, проводящейся в данной сфере, привлекая к ней как комиссии партконтроля на местах, так и депутатов фракций в маслихатах, первичные партийные организации с тем, чтобы максимальное количество учащихся и педагогов было обеспечено необходимой компьютерной техникой и качественным доступом к сети интернет.

В свою очередь представители министерства образования заверили, что приложат все усилия для организации условий по дистанционному обучению. По словам Рустема Бигари, в настоящее время в регионах имеется 299 736 единиц компьютерной техники. Местными исполнительными органами осуществляется закуп еще 132 тысяч компьютеров. Из правительственного резерва выделено 75 млрд тенге, чтобы устранить дефицит техники. Прорабатывается и ряд других мер.