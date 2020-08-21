МФО ОнлайнКазФинанс разместила облигации на KASE

В ходе первого дня торгов было размещено ценных бумаг почти на два млрд тенге.

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» (бренды Solva и MoneyMan), входящее в международную группу IDF Eurasia, провело успешное дебютное размещение облигаций со сроком обращения два года и купоном 19% годовых. Номинал облигаций — 1000 тенге, выплаты по купонам осуществляются четыре раза в год, максимальный объем выпуска — четыре млрд тенге. АО «Фридом Финанс» выступил главным организатором размещения облигаций на бирже. Оно прошло также при участии Halyk Global Markets в качестве со-организатора.

«Размещение облигаций МФО на KASE является первым в истории Казахстана, так как ранее компании сектора не могли выпускать облигации. Благодаря востребованным кредитным продуктам и сильной команде мы хорошо отработали первое полугодие 2020 года, особенно второй квартал, на который пришелся пик ковид-кризиса. И теперь можем с уверенностью сказать инвесторам, что наш бизнес успешно работает и развивается даже в периоды сильных потрясений. Получение доступа к новым источникам фондирования является ключевым элементом в нашей стратегии. В дальнейшем мы планируем продолжить работу на рынках долгового капитала», — заявил Борис Батин, сооснователь IDF Eurasia.

ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» является частью группы IDF Eurasia, крупнейшего сервиса онлайн-кредитования в России и Казахстане, работающего в этих странах под брендами Moneyman и Solva. Являясь флагманом финансово-технологических преобразований в Евразии, компания в своем подходе сочетает применение передовых разработок в системе принятия решений с принципами ответственного кредитования.