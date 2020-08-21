Проект Е-КСК представили в акимате Северо-Казахстанской области

Цель проекта — наладить связь между собственниками жилья, КСК, коммунальными службами и городскими органами власти.

В Нур-Султане провели День цифровизации акимата Северо-Казахстанской области. Мероприятие прошло в онлайн-формате с участием ответственных лиц по цифровизации, а также представителей АО «Холдинг „Зерде“» и Astana Hub. Основная цель встречи — организация диалога по выработке качественных проектов и предложений.

В ходе совещания были презентованы такие проекты, как «Прогнозирование зон подтопления», «Автоматизированная система управления дорожным движением», «Е-КСК». Акимат СКО проводит онлайн-встречу с целью сбора предложений и готовых решений от IT-компаний и стартапов, отвечающих всем техническим требованиям.

Цель проекта Е-КСК — наладить связь между собственниками жилья, КСК, коммунальными службами и городскими органами власти. Каждый житель будет иметь личный кабинет, в котором будет получать информацию о доме и коммунальных услугах, сможет отправить сообщение в КСК. Планируется внедрение веб-версии и мобильного приложения. Реализация проекта ожидается до конца 2020 года.

Онлайн-площадка Дни цифровизации организована для диалога и выработки качественных проектов и предложений в IT-сфере. Дни цифровизации проходят совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности HR, АО «Холдинг „Зерде“» и Международным технопарком Astana Hub. Они направлены на организацию сотрудничества IT-рынка с цифровыми проектами госорганов.