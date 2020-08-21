Сеть лабораторий KDL встретила вызовы эпидемии Covid-19 с новой системой от InterSystems

Сеть лабораторий KDL внедрила единую современную лабораторную информационную систему TrakCare Lab Enterprise от компании InterSystems.

Для успешного развития в условиях цифровой трансформации лабораториям KDL потребовалась новая единая современная лабораторная информационная система (ЛИС), которая смогла бы не только решать текущие задачи, но и способствовать быстрому развитию компании. Партнером амбициозного проекта по созданию единой ЛИС для всех лабораторий KDL на территории России была выбрана компания InterSystems, мировой лидер в области информатизации здравоохранения, разработавшая решение для лабораторий TrakCare Lab Enterprise.

Поставщик обладал опытом в реализации похожих проектов в мире, полным набором решений для лабораторного бизнеса и опытной командой внедрения и сопровождения в России. Это и стало основными критериями выбора поставщика. Реализация проекта включала в себя замену нескольких разных ЛИС, применявшихся KDL в регионах, на единую новую ЛИС во всех лабораториях Москвы и регионов, интеграцию с существующими системами, а также глубокую проработку интеграционных процессов и создание единого пула интеграционных сервисов. Ключевым условием для реализации проекта стала способность ЛИС TrakCare Lab Enterprise полноценно поддерживать многофилиальную структуру в единой системе, на единой базе, в частном облаке, что является уникальной особенностью ЛИС InterSystems на российском рынке.

В процессе внедрения была создана система управления мастер-данными и нормативно-справочной информацией, запущен пилотный проект на нескольких региональных лабораториях сети KDL. Затем, после тщательной подготовки, в апреле 2020 года была запущена ЛИС в мега-лаборатории в Москве, с потоком более 50 000 исследований в день. Настоящим стресс-тестом для команды внедрения стало внедрение ЛИС на фоне эпидемии Covid-19, которая потребовала сверхбыстрого реагирования на новые задачи: ввод новых исследований, подключение нового оборудования и перестройку внутренних процессов.

«Команда лаборатории KDL и InterSystems первыми в России осуществили замену нескольких ЛИС предыдущего поколения на единую централизованную ЛИС. По сложности и скрупулезности подготовки это может быть сравнимо с выполнением пересадки сердца у бегущего человека — необходимо было выполнить переход со старых систем на новые буквально за несколько часов, не останавливая выполнение десятков тысяч анализов», — рассказал Владимир Островский, директор по стратегическим проектам InterSystems в Восточной Европе и СНГ:

К настоящему моменту на новой ЛИС функционируют пять региональных лабораторий KDL в Саратове, Тюмени, Омске, Новосибирске и Новокузнецке и централизованная лаборатория в Москве. К началу 2021 года к системе будут подключены все остальные региональные лаборатории KDL. В дальнейших планах — использование технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, которые также предлагаются InterSystems.

Генеральный директор лаборатории KDL, Юрий Леонов, так резюмирует результаты: «Подключать новую ЛИС пришлось в непростых условиях — на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Мы справились. Новая ЛИС для нас — мощный инструмент роста и повышения эффективности, который важен для поддержки амбициозной стратегии развития сети лабораторий KDL на ближайшие годы».

О компании КДЛ

Сеть медицинских лабораторий KDL (группа компаний KDL) работает на рынке лабораторной диагностики с 2003 года. Сеть включает в себя 13 высокотехнологичных лабораторий, более 200 медицинских офисов в 47 городах России. Компания выполняет лабораторные исследования для 1900 медицинских учреждений по всей стране. В 2019 выручка группы компаний KDL достигла 6,2 млрд рублей.

О компании InterSystems

Основанная в 1978 году, компания InterSystems является ведущим поставщиком технологий обработки критически важных данных в секторах здравоохранения, финансов и логистики. Ее облачные платформы данных решают проблемы взаимодействия, скорости и масштабируемости для крупных организаций по всему миру. InterSystems также разрабатывает и поддерживает уникальные управляемые услуги для больничных ЭМК, унифицированные медицинские записи для сообществ и стран и системы управления лабораторными анализами. InterSystems стремится обеспечить высокий уровень обслуживания благодаря своей отмеченной наградами круглосуточной поддержке для клиентов и партнеров в более чем 80 странах. InterSystems — это частная компания, она имеет 25 офисов по всему миру и центральный офис в Кембридже, штат Массачусетс. Дополнительную информацию см. на сайте InterSystems.com.