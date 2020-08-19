Компьютеры для дистанционного обучения начали выдавать школьникам в Караганде

Это необходимо для того, чтобы дистанционное обучение было доступным для всех, включая детей из малообеспеченных семей.

О том, как идет подготовка к новому учебному году, рассказала на аппаратном совещании в акимате области руководитель управления образования Гульсум Кожахметова. К началу этого учебного года для школ региона закупят более 34 тысяч компьютеров. Технику будут раздавать как педагогам, так и ученикам, не имеющим собственных ПК, передает Caravan.kz.

«Мы ведем активную кампанию по подготовке учителей. 248 педагогов уже прошли специальные курсы по методике преподавания, более 18 тысяч обучились работе на современных образовательных платформах», — сказала руководитель управления образования.

В школы продолжают поставлять учебники. 61% книг от общей потребности уже поступил в регион. Ранее сообщалось, что в этом году школьников полностью обеспечат учебными пособиями за счет областного бюджета.