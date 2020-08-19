Крупнейший технопарк Центральной Азии приглашает стартапы и IT-компании СНГ

Участники получат налоговые преференции, а также возможность привлечь инвестиции.

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub открывает новые перспективы для развития стартапов и IT-компаний СНГ. Технопарк приглашает технологические компании стран СНГ присоединиться к сообществу из более 500 IT-проектов резидентов и получить доступ к венчурным инвестициям и образовательным программам Astana Hub.

Бесплатная трехмесячная программа акселерации — это более 200 часов интенсивной образовательной программы, 240 часов консультаций с менторами и экспертами, нетворкинг с инвесторами, партнерами, государственными органами и другими стартапами. Участникам будут доступны бесплатные рабочие места в коворкинге Astana Hub.

Все IT-компании и стартапы получат возможность зарегистрировать свою компанию в качестве участника технопарка и получать налоговые преференции. Преференции освобождают участников от уплаты таких налогов, как КПН, НДС, НДС на импорт товаров, налог на роялти, ИПН и социальный налог за нерезидентов. Кроме того, статус участника дает компаниям возможность привлечь иностранных работников без квотирования их количества, а также оформить для них рабочую визу продолжительностью до пяти лет вместо стандартных трех лет. Зарегистрировать свою компанию можно онлайн.

Все стартапы получат консультацию от инвесторов и экспертов, а также PR-поддержку. У них будет возможность привлечения инвестиций от Фондов QazTech Ventures (до $150 000 на один проект) & 500 Startups (до $250 000 на один проект), инвестиции от участников клуба бизнес-ангелов QazAngels.

Кроме того каждому участнику откроется бесплатный доступ ко всем мероприятиям Astana Hub, доступ к community стартапов, возможность бесплатно принять участие в международных выставках, форумах и конференциях, бесплатный высокоскоростной интернет.