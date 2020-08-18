Возобновить работу после карантина можно только после онлайн-регистрации

С 14 августа действует специальная электронная платформа, где необходимо подать заявку и подписать ее ЭЦП.

В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации правительство утвердило план поэтапного смягчения карантинных мер, согласно которому с 17 августа сняты ограничения для ряда объектов бизнеса, включая торговые центры, объекты общепита, автосалоны, детские образовательные учреждения и др. Однако, в соответствии с постановлением главного санитарного врача РК № 47 от 14 августа 2020 г., для получения разрешения всем субъектам предпринимательства необходимо пройти регистрацию через ЭЦП посредством электронного портала Infokazakhstan.kz.

Получение акта соответствия санитарным требованиям (акт о готовности) в уведомительном порядке предполагает три шага (зайти на сайт, скачать постановление главного санитарного врача, заверить ознакомление электронной цифровой подписью, получить акт о готовности). При разрешительном порядке — к вышеуказанным действиям добавляется прохождение проверки объекта на готовность. Акт соответствия нужно распечатать и разместить на входе или видном месте на случай приезда мониторинговых групп.

«Крайне важно, чтобы бизнес с максимальной ответственностью относился к требованиям санитарной безопасности. Хотел бы подчеркнуть, что именно с учетом повышения ответственности бизнеса мы согласились на применение уведомительного характера до 90% видов предпринимательской деятельности, когда бизнес гарантирует соблюдение саннорм под свою ответственность, т. е. без проверок. Отсутствие проверки не означает, что ответственности нет. Общественный контроль, любой посетитель может отправить информацию о нарушении в контролирующие органы. Ситуация, сложившая после завершения карантина в мае, показала, что крайне важно соблюдать санитарные требования бизнесом, объекты которого становятся центром сосредоточения населения», — отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он добавил, что на сайте Infokazakhstan.kz существует возможность отправки в службы СЭС информации о нарушении санитарных требований.

«Возобновление предпринимательской деятельности без регистрации на площадке Infokazakhstan.kz является нарушением законодательства. Призываю предпринимателей воспользоваться возможностями данного портала, который позволяет не заполнять дополнительные документы, а буквально за 10 минут отправить заявку. Неукоснительно соблюдая требования санитарной безопасности, вместе мы внесем вклад в сохранение положительного тренда по снижению заболеваемости», — подчеркнул Алексей Цой.

Электронная платформа действует с 14 августа. 50000 предпринимателей уже подали заявки на возобновление деятельности на портале, из них 34 000 получили акты готовности, многие приступили к работе. В лидерах по количеству поданных заявок Алматы, где бизнесмены оформили 4793 заявки, Алматинская область (4068), а также Костанайская область (3071). Для консультации бизнесменов по работе портала действует круглосуточный call-центр 1432 (звонок бесплатный). Также запущен телеграмм-канал t.me/infokazakhstan, где публикуются последние новости о работе портала, а также полезная информация для представителей бизнеса.