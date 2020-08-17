Озвучены результаты космического мониторинга за первое полугодие 2020 года

Результаты космического мониторинга загружаются в специализированные геосервисы, чтобы госорганы могли применять эти сведения в своей работе.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК поделилось результатами космического мониторинга. С начала года в результате этой работы актуализировано 12 геосервисов, предоставлены 3,5 тыс. единиц, или порядка 1,5 млн кв. км. космических снимков высокого разрешения. Также есть и снимки среднего разрешения, их насчитывается 75 единиц, или более 440 тыс. кв. км.

Космический мониторинг является одним из направлений деятельности министерства по развитию аэрокосмической промышленности и дает возможность государственным органам проводить анализ и решать их отраслевые задачи.

Результаты космического мониторинга загружаются в специализированные геосервисы, чтобы госорганы могли применять эти сведения в своей работе. Кроме того, для выполнения интеграции данных постоянно проводятся сверки с информационными системами местных исполнительных органов.

К примеру, путем космического мониторинга актуализированы маски полей сельхозугодий общей площадью более 350 тыс. кв. км, определено около 19 млн гектар посевной площади зерновых культур. Также, в стране выявлено 1114 мест образования стихийных свалок, проанализировано 1104 полигонов вырубок леса на предмет законности. Космоснимки помогают также и в определении чрезвычайных ситуаций: было обнаружено более 87 тысяч термальных точек и зафиксировано 1073 возгорания, площадь выгоревшей территории составила более 650 тысяч гектар.