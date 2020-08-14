Дистанционное оказание медуслуг хотят утвердить в Казахстане

Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения очного приема врача, госпитализации или вызова бригады скорой помощи.

Проект приказа министра здравоохранения Алексея Цоя «Об утверждении порядка оказания дистанционных медицинских услуг посредством цифровых технологий» опубликован на сайте «Открытые НПА». Документ опубликован 12 августа и доступен для публичного обсуждения до 28 августа 2020 года. Задачи дистанционного оказания медпомощи — профилактика, сбор и анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента, говорится в тексте документа. Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения очного приема врача, госпитализации в плановом или экстренном порядке, формирования направлений и/или вызова бригады скорой и неотложной помощи, передает Sputnik.

Данный способ оказания медпомощи также позволит принимать решения при назначении и корректировке плана лечебно-диагностических мероприятий и формирования соответствующих направлений, в том числе — листа и справки временной нетрудоспособности, рецептов на лекарственные средства и медизделия.

«Дистанционное оказание медицинской помощи будет использоваться для следующих видов: скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь, медицинская реабилитация, паллиативная медпомощь (помощь безнадежно больным пациентам)», — указывается в документе.

Отмечается, что дистанционные медицинские услуги могут оказываться: в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях; на дому, вне медицинской организации; в санаторно-курортных организациях. Условия оказания медицинской помощи будут определяться фактическим местонахождением пациента или его законного представителя. Проектом приказа предусмотрено, что дистанционные медуслуги могут проводиться в экстренной форме. Консилиумы при дистанционном оказании медицинской помощи предлагается проводить онлайн.

«При оказании дистанционных медицинских услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС электронные информационные ресурсы, посредством которых оказываются дистанционные медицинские услуги, должны быть интегрированы с информационными системами уполномоченного органа „Единая платежная система“, „Система управления качеством медицинских услуг“ для обеспечения процесса возмещения затрат медицинским организациям», — говорится в проекте приказа.

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом по результатам очного приема, то есть осмотра, консультации и установления диагноза заболевания. Оказание дистанционных медуслуг в форме консультации в рамках ГОБМП осуществляется медорганизациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом, по направлению врача. Оказание дистанционных медицинских услуг в форме консультации в рамках гарантированного бесплатного объема медпомощи (ГОБМП) осуществляется медицинскими организациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом по направлению врача согласно Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги осуществляется согласно правилам оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом», — поясняется в приказе.

Возмещение затрат за дистанционные медицинские услуги на платной основе осуществляется медицинскими организациями согласно правилам и условиям оказания платных услуг в организациях здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом. Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ОСМС) осуществляется медицинскими организациями в соответствии с законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».