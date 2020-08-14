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Дистанционное оказание медуслуг хотят утвердить в Казахстане

Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения очного приема врача, госпитализации или вызова бригады скорой помощи.

14 августа 2020 09:11, Profit.kz
Рубрики: Общество

Проект приказа министра здравоохранения Алексея Цоя «Об утверждении порядка оказания дистанционных медицинских услуг посредством цифровых технологий» опубликован на сайте «Открытые НПА». Документ опубликован 12 августа и доступен для публичного обсуждения до 28 августа 2020 года. Задачи дистанционного оказания медпомощи — профилактика, сбор и анализ жалоб пациента и данных анамнеза, оценка эффективности лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, медицинское наблюдение за состоянием здоровья пациента, говорится в тексте документа. Внедрение такого способа позволит принимать решения о необходимости проведения очного приема врача, госпитализации в плановом или экстренном порядке, формирования направлений и/или вызова бригады скорой и неотложной помощи, передает Sputnik.

Данный способ оказания медпомощи также позволит принимать решения при назначении и корректировке плана лечебно-диагностических мероприятий и формирования соответствующих направлений, в том числе — листа и справки временной нетрудоспособности, рецептов на лекарственные средства и медизделия.

«Дистанционное оказание медицинской помощи будет использоваться для следующих видов: скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, специализированная медпомощь, медицинская реабилитация, паллиативная медпомощь (помощь безнадежно больным пациентам)», — указывается в документе.

Отмечается, что дистанционные медицинские услуги могут оказываться: в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях; на дому, вне медицинской организации; в санаторно-курортных организациях. Условия оказания медицинской помощи будут определяться фактическим местонахождением пациента или его законного представителя. Проектом приказа предусмотрено, что дистанционные медуслуги могут проводиться в экстренной форме. Консилиумы при дистанционном оказании медицинской помощи предлагается проводить онлайн.

«При оказании дистанционных медицинских услуг в рамках ГОБМП и/или ОСМС электронные информационные ресурсы, посредством которых оказываются дистанционные медицинские услуги, должны быть интегрированы с информационными системами уполномоченного органа „Единая платежная система“, „Система управления качеством медицинских услуг“ для обеспечения процесса возмещения затрат медицинским организациям», — говорится в проекте приказа.

Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента назначается лечащим врачом по результатам очного приема, то есть осмотра, консультации и установления диагноза заболевания. Оказание дистанционных медуслуг в форме консультации в рамках ГОБМП осуществляется медорганизациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом, по направлению врача. Оказание дистанционных медицинских услуг в форме консультации в рамках гарантированного бесплатного объема медпомощи (ГОБМП) осуществляется медицинскими организациями согласно перечню, определяемому уполномоченным органом по направлению врача согласно Правилам оказания первичной медико-санитарной помощи.

«Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги осуществляется согласно правилам оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом», — поясняется в приказе.

Возмещение затрат за дистанционные медицинские услуги на платной основе осуществляется медицинскими организациями согласно правилам и условиям оказания платных услуг в организациях здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом. Возмещение затрат за оказанные дистанционные медицинские услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ОСМС) осуществляется медицинскими организациями в соответствии с законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

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