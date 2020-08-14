Холдинг «Зерде» сообщил о выплате дивидендов за 2019 год

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2019 год составил 41 тенге 73 тиын.

В соответствии с приказом и. о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК № 291/НҚ от 6 августа 2020 года принято решение о выплате дивидендов единственному акционеру за 2019 год по простым акциям в размере 3 110 085 487 (три миллиарда сто десять миллионов восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят семь) тенге 34 тиын.

Размер дивиденда в расчете на одну простую акцию за 2019 год составил 41 тенге 73 тиын. Согласно приказу, необходимо обеспечить в десятидневный срок перечисление дивидендов в доход республиканского бюджета. Выплата дивидендов произведена единоразово, в полном размере 12 августа 2020 года, в денежной форме путем безналичного перечисления.