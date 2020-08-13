В Казахстане разработали противодронное ружье

Проект военных инженеров имеет преимущество по сравнению с другими аналогами по качественным параметрам и цене.

Состоялась рабочая поездка министра обороны РК Нурлана Ермекбаева в Ушаральский гарнизон. Глава оборонного ведомства заслушал ответственных должностных лиц о текущем состоянии дел, организации повседневной жизнедеятельности войск и боевого дежурства, инфраструктуре гарнизонов и проблемных вопросах.

Министр в ходе поездки проверил склады ракетно-артиллерийского вооружения, авиационных средств поражения, казармы и классы, а также ознакомился с инфраструктурой автопарка воинских частей гарнизона, военного лазарета, авиационной комендатуры, санитарно-эпидемиологического центра и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Министру была продемонстрирована работа противодронного ружья, разработанного в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Отмечается, что разработка военных инженеров имеет преимущество по сравнению с другими аналогами по качественным параметрам и цене.